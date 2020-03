Grey's Anatomy 16: c'è stato un plot twist inaspettato per il personaggio di Alex Karev

L'attore Justin Chambers aveva annunciato il suo ritiro da Greys Anatomy 16 ma il modo repentino in cui gli sceneggiatori hanno chiuso il personaggio non era piaciuto ai fan. A quanto pare la sua storyline non si era però conclusa, e attraverso un colpo di scena è stato svelato il suo destino.

Inizialmente il dottore aveva abbandonato il team di protagonisti per andare a trovare sua madre in Iowa, una spiegazione fin troppo semplice che aveva finito per far infuriare i fan di Grey's Anatomy. Il personaggio è stato però portato avanti anche in assenza dell'attore che lo ha interpretato, attraverso messaggi telefonici e, come in questo caso, lettere cartacee recapitate a Meredith, Jo e Bailey.

I medici del Grey Sloan hanno così scoperto che Karev si è trasferito in Kansas con Izzie Stevens! Gli spettatori più assidui ricorderanno che Izzie era la ex-moglie di Karev, e a quanto pare gli aveva tenuto nascosto di essere rimasta incinta di due gemelli prima della loro separazione:

"Ho la possibilità di ricostruire questa famiglia , e spero solo che mi ami abbastanza per lasciarmelo fare" ha scritto il dottore a Jo. Lasciare la propria compagna per ritornare con la ex-moglie, per giunta attraverso una lettera, non è la cosa più onorevole da fare, e per questo si giustifica dicendo: "Questa cosa, questo atto di codardia, questa lettera, è ufficialmente la cosa peggiore che io abbia mai fatto. Non posso mentirti e fare finta che la verità non esista, che amo te e amo Lizzie. Ma se si fosse trattato solo di nostalgia nei suoi confronti sarei stato in grado di andarmene e tornare da te, ma Izzie è la madre dei miei figli, e so che capirai ciò che significa tutto ciò"

Il personaggio ha avuto un intero arco narrativo parallelo, seppur fugace, completamente off-screen. Difficile che tutto ciò sia piaciuto ai fan, i quali potrebbero aver preso la notizia come un maldestro tentativo di dare una chiusura accettabile ad un protagonista storico della serie.

Intanto ci sono stati problemi anche per DeLuca in Grey's Anatomy.