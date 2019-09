Grey's Anatomy 16: Ellen Pompeo compare nel primo poster ufficiale

Il prossimo 26 settembre debutterà all'interno dell'emittente ABC la sedicesima stagione di Grey's Anatomy, una delle serie TV più longeve degli ultimi anni. In vista della premiere è stato recentemente reso pubblico il primo poster dedicato allo show dove compare l'attrice Ellen Pompeo.

Durante gli ultimi giorni sono emersi dettagli sempre più rivelanti a proposito della nuova stagione. Finora siamo a conoscenza del fatto che ci saranno delle importanti conseguenze in Grey's Anatomy dovute agli eventi di cui abbiamo fatto esperienza nel corso dell'ultima stagione, oltre al ritorno di un personaggio legato a Webber che permetterà di assistere a un'evoluzione della storyline del dottore interpretato da Jamee Pickens Jr..

All'interno del poster - che trovate come al solito in calce all'articolo - è possibile notare Meredith Grey (Pompeo) non più con il camice da dottoressa, ma con un abito scuro mentre è intenta a camminare grazie a un effetto visivo del poster che simula il movimento. In alto al centro è possibile leggere la frase 'Where do we go from here?' mentre nella parte in basso troviamo il titolo della serie e più sotto la data della premiere, il logo di ABC e infine, in basso a destra, l'hashtag #GreysAnatomy.

Il motivo per cui il personaggio interpretato da Ellen Pompeo non indossa il suo consueto abito da lavoro - se non avete ancora visto la quindicesima stagione vi suggeriamo di non continuare la lettura per evitare spoiler - è presto detto: durante il finale dell'ultima stagione si era resa protagonista di una frode assicurativa, nel tentativo di salvare la vita a una ragazza.

Quale sarà il destino della dottoressa Grey in questa sedicesima stagione? Non ci resta che aspettare il 26 settembre per scoprirlo. Nel frattempo fateci sapere qui sotto nei commenti quali aspettative avete sulla serie.