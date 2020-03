Grey's Anatomy 16: ecco le esilaranti reazioni dei fan alla conclusione di Alex Karev

I fan di Grey's Anatomy erano già indignati per come Alex Karev era uscito di scena, ma in realtà il personaggio è stato portato avanti in maniera più o meno maldestra anche senza Justin Chambers, attraverso messaggi e riferimenti. Ora che è stato svelato il suo destino definitivo, gli spettatori hanno riversato sui social tutto il loro disappunto.

Karev è stato protagonista di un plot twist che l'ha visto inviare agli ex-colleghi del Grey Sloan Memorial Hospital una serie di lettere, per giustificare il suo abbandono. Karev si è ricongiunto alla ex-moglie Izzie, la quale gli aveva tenuto segreta l'esistenza dei loro due bambini fino a quel momento. Per questo il dottore ha deciso di lasciare Jo e di comunicarle, proprio attraverso la lettera, che si è trasferito allegramente in Kansas con la sua nuova famiglia.

C'è da dire che i fan hanno preso la notizia con filosofia, e molti hanno dato sfogo a tutta la loro simpatia. C'è chi ha decretato la morte del personaggio con la puntata in questione, attraverso un epitaffio che recita: "RIP Alex Karev (1978-2020). Marito, Figlio, Fratello. Gli sopravvivono la moglie, Jo Wilson, e la sua migliore amica, Meredith Grey".

Altri invece sono in totale negazione, e preferiscono fare finta che le cose siano andate in maniera molto più tragica: "Farò finta che Alex Karev sia morto e che NON abbia abbandonato tutta la sua famiglia per Izzie Stevens", "Ho deciso che Alex Karev è morto sulla strada che aveva preso per andare a trovare sua mamma e che il suo corpo non è mai stato ritrovato".

In generale, tutti lamentano il fatto che quello interpretato da Chambers sia stato un personaggio con un lunghissimo sviluppo narrativo, durato 16 stagioni, risoltosi con un banale colpo di scena da soap opera. C'è addirittura chi paragona l'happy ending di Karev a quello di Captain America in Avengers: Endgame, dato che entrambi, dopo moltissime vicende travagliate, riescono a "tornare indietro nel tempo", resettando in un momento tutte le premesse che li hanno portati fino a quel punto. Cosa ne pensate? Siete d'accordo con i fan adirati?

Il resto del cast resta invece invariato, ed Ellen Pompeo continua ad essere una presenza importante, capace di dare preziosi consigli di regia.