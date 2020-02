Grey's Anatomy 16: i fan entusiasti della relazione tra Amelia e Link

Dopo le critiche al personaggio di Alex Karev in Greys Anatomy i fan si sono addolciti. Su Twitter sembrano aver apprezzato come è stata gestita la questione della paternità del figlio di Amelia.

In tutte le serie televisive che si rispettino arriva questo momento: una delle protagoniste è incinta e non sa di chi sia il bambino. Lo stereotipo si presta bene a colpi di scena e rivelazioni esagerate. Questa volta però le cose sembra siano state gestite diversamente, e gli spettatori hanno apprezzato.



Stiamo parlando di Amelia (Caterina Scorsone), che nell'episodio intitolato A Hard Pill To Swallow ha avuto un confronto con il dottor Link (Chris Carmack) e gli ha rivelato ciò che prova per lui: "Non ho bisogno di un test di paternità per sapere che voglio stare con te. Amo ciò che abbiamo... Sono innamorata di te, Link, e la genetica non importa. "



Inizialmente il dottore ha reagito bene, ma poi ha realizzato che c'erano anche altre persone coinvolte nella questione, e che sarebbe stato meglio per tutti mettere le cose in chiaro e procedere con il test. Il personaggio ha mostrato anche una certa maturità quando Amelia gli ha chiesto cosa sarebbe successo nell'eventualità in cui non fosse stato lui il padre: "Voglio essere quel tipo di persona che dice non importa, ma non lo so ancora. Non so quanto sarà importante. Penso che dovremmo procedere un passo alla volta. "



Gli spettatori sembrano proprio fare il tifo per la coppia, e la dichiarazione d'amore da parte di Amelia sembra essere stata accolta con entusiasmo da tutti i fan. In molti hanno poi sottolineato come Link si sia comportato in maniera esemplare esprimendo i suoi sentimenti in maniera adulta, al contrario di Owen, apparso deluso e arrabbiato quando Amelia gli aveva confessato di essere incinta.



Chissà cosa succederà in seguito. Il figlio sarà di Owen o di Link? La serie, giunta alla sedicesima stagione, non sembra intenzionata a concludersi, almeno non finché Ellen Pompeo lascerà Grey s Anatomy.