Grey's Anatomy 16: i fan esultano per la fine di una relazione tra due personaggi

I fan di una serie così longeva come Grey's Anatomy costituiscono uno zoccolo duro che spesso è difficile accontentare, tanto che è stata la sceneggiatrice in persona a difendere il personaggio di Karev, criticato per come ha lasciato la serie. La fine di una relazione tra due personaggi sembra aver messo tutti d'accordo, invece.

Stiamo parlando di Andrew DeLuca e Meredith Grey , i quali, nel corso della puntata A Diagnosis, sono andati incontro ad un pesante litigio. Il dottore ha diagnosticato una malattia ad una paziente e ha subito deciso di risolvere il problema iniettandogli una grande quantità di steroidi, manovra che avrebbe potuto porre fine alla vita della donna, qualora la diagnosi si fosse rivelata errata. Una mossa alla dottor House, insomma. Alla fine è andato tutto per il meglio, ma Meredith non è apparsa per niente contenta, dando il via ad uno scambio di battute che ha portato alla fine del loro idillio:

"Andrew, non stai mangiando, non stai dormendo, non ti comporti più come te stesso". Punto sul vivo, lui le ha risposto: "Sei incredibile. Sei proprio ipocrita. Le regole valgono per tutti gli altri ma non per te? È così? Le ho salvato la vita. Ce l'ho fatta, ok? Contro ogni probabilità. Ho trovato la giusta diagnosi tra mille. Ho fatto ciò che doveva essere fatto"

"Andrew, ascolta ciò che stai dicendo. Parli come tuo padre"

"Non ho bisogno di starti a sentire, e non ho bisogno di te, quindi abbiamo chiuso", ha concluso lui.

Gli spettatori hanno subito commentato su Twitter che Meredith si meritava sicuramente di meglio, e che il comportamento del dottore è stato fin troppo fastidioso. "Lo sapevo che DeLuca non era quello giusto per Meredith. Sì, sto parlando di Grey's, lo sto seguendo da un sacco di anni. Meredith si merita di meglio", ha twittato un utente. Un altro ha postato un'immagine di Homer Simpson intento a dormire: "Questo sono io mentre dormo tranquillo, sapendo che Meredith e DeLuca hanno rotto". Anche se la fine di una relazione non è mai una cosa bella, in questo i caso gli spettatori hanno avuto una reazione particolarmente positiva.

Intanto Grey's Anatomy ha portato su schermo la prima dottoressa sorda della storia della tv.