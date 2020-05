Grey's Anatomy 16, il finale di stagione anticipato fa il botto: ascolti alle stelle

Il finale della sedicesima stagione di Grey's Anatomy su ABC ha attirato la bellezza di 16,5 milioni di telespettatori, diventando la puntata più vista dello show da settembre, dopo 35 giorni di visione dal giorno in cui è stata programmata. Grey's Anatomy ha dovuto concludere la sedicesima stagione con il ventunesimo episodio a causa del COVID-19.

Il finale di stagione è andato in onda il 9 aprile e in questi giorni ha visto aumentare le visualizzazioni del 318%, con 9,2 milioni di spettatori totali, nella fascia 18-49 anni. Grey's Anatomy ha quindi quadruplicato la sua visualizzazione dopo 35 giorni di programmazione su multipiattaforma, secondo i dati offerti da Nielsen.



La sedicesima stagione di Grey's Anatomy si classifica come il programma numero 1 della ABC, sia sul totale degli spettatori (15,7 milioni) sia nella fascia 18-49 (5,92 milioni), con 35 giorni di visualizzazione su tutte le piattaforme.

Grey's Anatomy 16 è stata interrotta a causa della pandemia di Coronavirus. L'ultimo episodio prodotto, il ventunesimo, è diventato quindi l'atto conclusivo di questa sedicesima stagione, con il titolo 'Buon viso a cattivo gioco'.

Grey's Anatomy è stato rinnovato per una diciassettesima stagione, diventando il medical drama più longevo del piccolo schermo.

Al momento non è stato comunicato se i quattro episodi mancanti della sedicesima stagione verranno recuperati in quella successiva.

La showrunner ha parlato della malattia di De Luca che ha sconvolto i fan, che ad inizio maggio hanno appreso del divorzio di Caterina Scorsone, una delle star della serie.