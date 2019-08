Grey's Anatomy 16: Krista Vernoff lavora al ritorno di un personaggio importante

Con Grey's Anatomy che entrerà nella sua sedicesima stagione alla fine dell'anno, si può ormai dire con sicurezza che lo show ha una ricca storia passata dalla quale attingere per sviluppare le trame future. E secondo Krista Vernoff, ci sarebbero dei piani per concretizzare il ritorno di un personaggio importante delle passate stagioni.

"Sto cercando di riavere qualcuno" ha rivelato Krista Vernoff durante il tour estivo della TCA, attraverso TVLine "C'è qualcuno che spero possa fare la sua comparsa quest'anno e sarebbe un vero successo. Ci sto provando".

Molti sperano nel ritorno di Sandra Oh nel ruolo di Cristina Yang, e molti vorrebbero che fosse lei, il personaggio misterioso di ritorno nella serie.



Tuttavia la stessa Sandra Oh recentemente ha confermato di non aver intenzione di tornare in Grey's Anatomy, in quanto totalmente presa dal suo nuovo ruolo in Killing Eve:"Non torno. Tanto amore e gratitudine per quel periodo ma ho un nuovo amore nella mia vita adesso. E voglio uscire con lei".

Una cosa su cui Krista Vernoff si è soffermata maggiormente, in ogni caso, è stato il tema generale della stagione 16, dichiarando che si tratta della 'stagione della famiglia e dell'espansione'.

"Stiamo espandendo il mondo di Grey's Anatomy. Ci stiamo divertendo così tanto. In un certo senso voglio definirla la 'stagione del divertimento'".

Nei giorni scorsi ci sono stati dei chiarimenti sul crossover con Station 19 ed è stato spiegato come Jo Karev supererà il suo trauma.