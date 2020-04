Grey's Anatomy 16: un nostalgico riferimento alla seconda stagione nell'episodio finale

Mentre i fan si chiedono se Alex e Izzie torneranno mai in scena, la showrunner di Grey's Anatomy 16 ha parlato di una scena molto particolare presente nel season finale anticipato.

Si tratta della sequenza in cui Amelia è in travaglio e il bambino sta ormai per nascere. Purtroppo il padre (Link) non arriva e la dottoressa lascia da parte tutti i consigli che lei stessa elargisce ai pazienti quotidianamente e si lascia andare ad una sorta di crisi di panico. A motivarla c'è però Miranda Bailey, che decide addirittura di salire sul letto con lei per aiutarla con il parto.

I fan storici non si sono lasciati sfuggire il riferimento alla seconda stagione, e in particolare al personaggio di George O'Malley. In una puntata era lui che aiutava Bailey a partorire, mentre quest'ultima non voleva proprio saperne poiché il marito non era ancora riuscito a raggiungerla. Anche se George è uscito di scena in maniera tragica con la quinta stagione, fa piacere notare che qualcosa di lui è rimasto.

"Devo dare credito alla nostra sceneggiatrice Meg Marinis per quel grandioso momento in cui Bailey sale sul letto con Amelia. Tutte le volte che lo guardo scoppio subito a piangere. È il cerchio completo del club della gravidanza, ma è anche un richiamo alla stagione 2, a George e Bailey. Tira fuori tutta la nostalgia possibile", ha dichiarato a riguardo Krista Vernoff.

Un riferimento che ha contribuito a rendere l'episodio un vero e proprio season finale, anche se in orgine non avrebbe dovuto esserlo. Purtroppo, a causa della difficile situazione, gli sceneggiatori hanno dovuto tagliare molte storyline di Greys Anatomy 16.