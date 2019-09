Grey's Anatomy 16: la nuova stagione debutta con un importante avvenimento

Ieri ha avuto finalmente inizio la sedicesima stagione di Grey's Anatomy uno dei medical drama più famosi e longevi della storia delle serie TV. La premiere si è dimostrata ricca di avvenimenti importanti, come uno che riguarda il personaggio della dottoressa Amelia Shepard.

La nuova stagione si è presentata con l'arduo compito di dover raccontare tutte le conseguenze dei vecchi episodi, come la delicata questione relativa al personaggio di Meredith Grey e la frode fiscale di cui si era resa protagonista durante la quindicesima stagione; situazione resa visibile anche dal poster con Ellen Pompeo dove l'attrice compare senza il suo camice da dottoressa.

Ma a rubare la scena in questo primo episodio ci ha pensato il personaggio di Amelia (Caterina Scorsone) che ha appreso un'importante notizia che cambierà la sua vita: la donna è incinta.

La donna ha appreso la notizia dalla dottoressa Carina DeLuca (Stefania Spampinato) presentandosi da lei inizialmente per la richiesta di un ménage à trois con il dottor Atticus Lincoln (Chris Carmack). Ma il dialogo ha avuto un risvolto molto particolare quando, dopo la domanda da parte di Carina 'Amelia, sei qui per la tua gravidanza o per un ménage à trois?' Amelia ha risposto 'Non sono incinta, sono solo aumentata di peso e ho qualche desiderio'. Dopodiché Carina ha risposto dicendo che è normale avere certe pulsioni sessuali durante il periodo di gravidanza e dopo aver chiesto ulteriore delucidazioni sull'ultimo ciclo mestruale la donna si è resa conto di essere effettivamente incinta, esclamando 'Oh mio Dio. Oh mio Dio'.

Cosa ne pensate di questo importante colpo di scena? La serie viene attualmente distribuita all'interno dell'emittente televisiva ABC, mentre in Italia sarà disponibile dal prossimo 28 ottobre su FoxLife.