Grey's Anatomy 16: una nuova stagista si unisce al team di dottori

Come in tutti i mestieri, c'è bisogno di nuove reclute anche in un ambiente ospedaliero come quello di Grey's Anatomy. Per questo verrà introdotto un personaggio inedito nella sedicesima stagione: una stagista intraprendente e alla ricerca di una possibilità.

A calarsi nel ruolo sarà Beanie Feldstein , già nota al grande pubblico per aver partecipato come protagonista all'acclamato film Booksmart di Olivia Wilde. Nel video pubblicato sulla pagina Twitter di Grey's Anatomy è possibile vedere una scena tratta dalla nuova puntata: l'esperto dottor Richard sta eseguendo una laparoscopia di prova, e la stagista, dopo essersi presentata come Tess Desmond, gli chiede perché un medico con la sua esperienza continui ad esercitarsi. Lui le risponde che se è arrivato fin lì è solo grazie alla pratica.

Successivamente Tess si lamenta del fatto che i nuovi stagisti, dopo essersi impegnati un sacco per arrivare fin lì, vengono sempre messi in disparte, senza la possibilità di svolgere un ruolo di rilievo. Il dottore sembra comprendere la sua rimostranza, e si fa da parte per lasciar provare l'operazione anche a lei.

Feldstein ha dimostrato di avere una vena comica non indifferente nel film di Olivia Wilde, come è possibile notare dal trailer di Booksmart, ed è probabile che sarà protagonista di qualche passaggio divertente anche in questa serie. Ritroveremo l'attrice anche nella terza stagione di American Crime Story , nel ruolo di Monica Lewinski, la donna al centro dello scandalo sessuale che coinvolse Bill Clinton nel 1998.

Nel frattempo i fan hanno esultato per la fine di una relazione in Greys Anatomy.