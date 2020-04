Grey's Anatomy 16, un personaggio doveva morire nel finale di stagione originale?

Il Coronavirus ha completamente rivoluzionato il calendario cinematografico e televisivo, ma potrebbe aver "accidentalmente" risparmiato un personaggio di Grey's Anatomy... Almeno per il momento.

Stando a quanto riportato da TV Line, infatti, uno dei quattro episodi rimanenti della 16 stagione dello show avrebbe dovuto mostrare un evento catastrofico che con tutta probabilità avrebbe condotto un personaggio principale a una prematura scomparsa.

Una fonte vicina alla produzione avrebbe inoltre affermato che si sarebbe trattato di un'esplosione, dichiarazione che però non ha ricevuto né conferma, né smentita da parte della showrunner Krista Vernoff.

Come annunciato in precedenza, a causa dell'attuale emergenza sanitaria la produzione degli ultimi episodi di Grey's Anatomy 16 è rimasta inconclusa, e lo show di ABC ha dovuto rendere l'episodio 16x21 Put on a Happy Face il suo nuovo finale di stagione.

Non sappiamo se gli eventi degli episodi mancanti confluiranno nella prossima stagione, ma in merito a ciò che sarebbe accaduto in questa precisa occasione, potremmo trovare qualche indizio negli episodi a venire nello spin-off Station 19: "Ironicamente, quando i fan vedranno il quindicesimo e il sedicesimo episodio di Station 19 potrebbero intuire qualcosa di quello che avevano in programma per il finale originale di Grey's" aveva commentato la showrunner in precedenza.