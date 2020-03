Grey's Anatomy 16: tutte le preoccupazioni sulla situazione di Andrew DeLuca

Andrew DeLuca è uno dei personaggi più coinvolti nell'ultimo episodio andato in onda di Grey's Anatomy, serie tv giunta alla sua sedicesima stagione, con protagonista Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith Grey. DeLuca è interpretato dall'attore italiano Giacomo Gianniotti e la trama dell'ultimo episodio ha messo in apprensione i fan.

Nella puntata si vede DeLuca alle prese con un paziente adolescente che sembrava avere tutte le caratteristiche di una vittima della tratta di umani. Il medico ha tentato di occuparsi della situazione affrontando la finta zia del paziente, facendo tuttavia scappare entrambi e confermando quindi le intuizioni di DeLuca.



Nonostante le richieste di Meredith, DeLuca ostinatamente ha proseguito ad occuparsi della situazione, e i due sono entrati nel merito dei sentimenti che hanno provato. L'ultima sequenza vede DeLuca allontanarsi in sella alla sua moto in una strada completamente deserta.

Tutto quello che Andrew DeLuca ha portato in questa sedicesima stagione sembra essere qualcosa di potenzialmente pericoloso e devastante.

Meredith ha confessato di amarlo ma il destino di Andrew DeLuca sembra ancora tutto da decifrare. Nel frattempo la produzione di Grey's Anatomy è stata interrotta a causa della pandemia di Coronavirus. Ad inizio mese ha fatto ottimi ascolti la puntata dell'addio di Alex Karev, interpretato da Justin Chambers sin dall'inizio della serie ormai diversi anni fa. Il suo addio ha generato non poche polemiche tra i fan, soprattutto per le modalità scelte.