Grey's Anatomy 16: la reunion tra Alex e Izzie doveva essere molto diversa

Com'era facilmente prevedibile, il finale di Grey's Anatomy 16 è stato un grande successo, nel frattempo Krista Vernoff ha voluto fare una sorpresa ai fan, parlando di alcuni retroscena riguardo l'atteso episodio incentrato su Alex e Izzie.

Parlando ai microfoni di TV Line, la showrunner ha spiegato che secondo i loro piani iniziali nel corso della puntata non avrebbero mai dovuto mostrare Eli e Alexis. È stata Debbie Allen a spingere per organizzare un casting per i due bambini e per inserire una scena con loro due come protagonisti. Ecco il commento di Krista Vernoff: "Debbie ha lottato duramente per far inserire nella sceneggiatura i due bambini, all'inizio le loro scene non erano presenti, ma vedere i due bambini è stata la mia parte preferita della puntata".

"Leave a Light On", titolo dell'episodio, ha riscosso un grande successo tra i fan, e ha finalmente messo la parola fine alle vicende di Alex ed Izzie, la showrunner inoltre si è detta molto soddisfatta del gran numero di flashback presenti, ideati e scelti da Vanessa Delgado che ha scelto situazioni andate in onda nel corso delle puntate della longeva serie. Per chiudere la notizia vi segnaliamo le nostre prime impressioni su Grey's Anatomy 16.