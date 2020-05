Grey's Anatomy 16: la showrunner sulla malattia di DeLuca che ha sconvolto i fan

A causa del finale anticipato di Greys Anatomy 16 non c'è stato modo di approfondire ulteriormente il destino di DeLuca, ma una grande rivelazione sul personaggio ci è stata fornita dallo spinoff Station 19.

"DeLuca è bipolare", conferma la sceneggiatrice Krista Vernoff. "È stato in uno stato maniacale per un lungo periodo di tempo. Anche se aveva ragione sulla vittima del traffico sessuale, il suo modo di comportarsi era slegato dalla personalità che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni".

Per questo la sorella Carina si era preoccupata per lui, dicendogli "Non sembri te stesso, ti comporti come papà". La stessa Meredith, dopo aver avuto uno scambio piuttosto teso con il dottore, lo aveva accusato di ricordarle il padre. In effetti nello spinoff abbiamo scoperto che DeLuca ha ereditato la malattia del padre, e i suoi comportamenti scostanti o aggressivi erano dovuti proprio a questo.

"Dopo aver finalmente diagnosticato la malattia di Richard, DeLuca è passato dallo stato maniacale a quello depressivo. È questo che vuole rappresentare la scena finale, in cui sta seduto sul pavimento, disperato e in lacrime dopo aver attraversato una serie di picchi positivi negli episodi precedenti".

I sintomi del bipolarismo sono proprio questi ed è un peccato che non ci sia stato tempo per approfondire la questione, ma è possibile che la storyline venga ripresa con la diciassettesima stagione.