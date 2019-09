Grey's Anatomy 16: la stagione racconterà le conseguenze degli episodi precedenti

Krista Vernoff, showrunner di Grey's Anatomy, ha raccontato il lavoro in sede di sceneggiatura svolto per questa sedicesima stagione della serie con protagonista Ellen Pompeo, definendola 'una festa nella stanza degli sceneggiatori'. Vernoff ha parlato di quello che è stata la quindicesima stagione e di cosa dobbiamo aspettarci da quella nuova.

"Il pericolo, in una serie così longeva, è semplicemente quello di ripetersi continuamente e tutto questo sembrava qualcosa che non avevamo mai fatto, una cosa che nessuno si aspettava che facessimo e che ci prepara per una stagione 16 che sembra davvero diversa, viva e fresca" ha dichiarato Krista Vernoff.

La showrunner si riferisce alla frode assicurativa commessa da Meredith, per poter far avere ad una bambina gli interventi di cui aveva bisogno. La conseguenza è stata il licenziamento per lei e per le due persone che l'hanno aiutata; Richard (James Pickens Jr.) e Alex (Justin Chambers).



La première della sedicesima stagione riprenderà proprio da dove si era interrotta la quindicesima. Non sarà la fine di questo filone narrativo, che segna un cambiamento piuttosto radicale nello show:"Le ramificazioni della trama della stagione precedente continuano anche in questa" ha ammesso Vernoff.

"Abbiamo definito la stagione 15 come la stagione dell'amore e con gli sceneggiatori abbiamo detto che pare che la fine della stagione 15 fosse la fine della commedia romantica. Ma cosa succede dopo? Cosa succede dopo che una persona sceglie un'altra persona, qualcuno ama qualcun'altro? La stagione racconta le conseguenze".

Vernoff aveva anticipato un episodio che riguarda Richard, un altro personaggio centrale in questo nuovo ciclo di episodi. Molte sequenze interessanti sono state mostrate nel trailer della sedicesima stagione, che tornerà a raccontare le avventure di Meredith Grey.