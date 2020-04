Grey's Anatomy 16: svelati i piani alternativi per la conclusione di Alex Karev

Justin Chambers ha voluto lasciare Grey's Anatomy 16 un po' di fretta, e ciò ha costretto gli sceneggiatori ad improvvisare l'uscita di scena del suo personaggio, ma a quanto pare c'erano più scenari possibili sul tavolo.

Sappiamo che la reunion tra Alex ed Izzie sarebbe dovuta essere diversa, e ora scopriamo che inizialmente era stata presa in considerazione solamente come possibilità. A parlarne è la showrunner Krista Vernoff in un'intervista per TV Line:

"Alla fine, c'erano tre scelte: uccidere Alex senza mostrarlo sullo schermo; mantenere Alex in vita a Seattle (ancora spostato con Jo) e non rivederlo più comparire; o far sì che si riunisse con Lizzie"

Come abbiamo visto, è stata la terza opzione a vincere e, anche se l'attore aveva lasciato la serie, abbiamo potuto scoprire attraverso gli altri personaggi che Alex ha formato una nuova famiglia ritrovando l'ex moglie, madre di due gemelli di cui il padre non sapeva niente. Una scelta da soap opera che non ha convinto i fan di Greys Anatomy.

Per la sceneggiatrice uccidere Alex sarebbe stato "crudele per tutti, in particolare per Meredith e Jo. Non c'era modo di non torturare quei personaggi con un massacrante e continuo senso di lutto se avessimo ucciso Alex off camera".

Alla fine quindi hanno deciso per un happy ending un po' audace per non tornare a traumatizzare gli altri personaggi in una serie che ha visto moltissimi colpi di scena drammatici. Intanto, il finale anticipato ha convinto, nonostante non fosse stato pensato come un episodio conclusivo.