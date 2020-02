Grey's Anatomy 16: Taryn Helm sarebbe potuta morire nel crossover, ne parla l'attrice

Gli autori avevano preannunciato una terza stagione di Station 19 più cruenta e lo spin-off ha rischiato subito di mietere vittime persino nel team di Grey's Anatomy durante l'episodio crossover. La dottoressa Taryn Helm, in particolare, ha rischiato di uscire di scena a causa di complicazioni durante l'intervento successivo all'incidente nel bar.

L'attrice Jaicy Elliot ha girato la puntata di Station 19 molto prima dell'episodio di Grey's Anatomy in cui il personaggio viene salvato.

"Per un po' non sapevo veramente cosa sarebbe successo a Taryn! Dicono che morire in Grey's Anatomy è una cosa bella, almeno quanto essere presenti nella serie, perché sono veramente bravi a far sì che queste situazioni siano indimenticabili. Ci ricordiamo tutti chi è morto nella serie. Comunque ero assolutamente preoccupata! Ma sto bene, ora."

L'attrice si è poi detta felice di aver cambiato ruolo ed essersi calata nei panni di una paziente: "È buffo perché ho sempre visto le comparse o le guest star recitare da sdraiati sulle barelle, per tutto il giorno, e ho pensato che sarebbe stata una bella esperienza. Ora che l'ho vissuta sono molto felice di ritornare nel mio ruolo, però."

Nel ruolo di dottore è sempre attenta a far sì che i pazienti si sentano a loro agio, e ora ha capito ancora meglio che i pazienti si trovano in una posizione di vera vulnerabilità. Elliot ha parlato anche dell'innamoramento del suo personaggio per la star della serie, Meredith Grey (Ellen Pompeo), alla quale Taryn si era dichiarata durante l'episodio crossover. L'attrice non pensa che ci sarà un seguito alla questione, e l'operazione subita non ha cambiato le cose tra di loro. Per il momento Taryn vuole concentrarsi sulla carriera, ed è più che altro alla ricerca di <strong>una figura che la guidi nel mondo lavorativo.</strong>

Un'altra relazione ha coinvolto i fan di Greys Anatomy: quella tra Amelia e Link, che hanno recentemente gestito un argomento spinoso in maniera matura.