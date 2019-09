Grey's Anatomy 16: tornerà un importante personaggio legato a Richard Webber

Continuano i lavori di produzione per la sedicesima stagione di Grey's Anatomy, caratterizzati fin adesso da annunci da parte della showrunner Krista Vernoff sul ritorno di vecchi personaggi. Un altro tassello importante sembra poter trovare posto all'interno della serie, collegandosi con la storyline di Richard Webber.

Le anticipazioni sugli eventuali sviluppi di questa storyline erano stati indirettamente anticipati da Vernoff quando recentemente aveva fatto riferimento a un episodio incentrato su Richard. Adesso conosciamo anche il nome del personaggio che risulterà fondamentale per le vicende personali del Dottor Webber (James Pickens Jr.): Gemma.

Il personaggio di Gemma, interpretato dall'attrice Jasmine Guy, era apparso nell'episodio della quindicesima stagione intitolato Head Over Heels in cui doveva sottoporsi a un intervento chirurgico a causa del tacco di una delle sue scarpe che era rimasto conficcato nel petto. All'interno dell'episodio era possibile scoprire che i due personaggi in realtà già si conoscevano grazie a Ollie, lo sponsor che avevano in comune quando facevano parte dello stesso gruppo di alcolisti anonimi. La morte, però, di Ollie ha portato la donna a cadere nuovamente vittima del demone dell'alcol, dopo che era rimasta sobria per diciassette anni.

Non è ancora stato specificato in che modo i due si relazioneranno di nuovo, ma per adesso sappiamo che la prossima stagione inizierà con un salto temporale significativo, mentre il dottor Webber risulta essere licenziato dopo gli avvenimenti della frode assicurativa.