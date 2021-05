Grey's Anatomy 17, annunciato un importante addio: uno storico attore lascia la serie!

La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy si avvia alla conclusione, e abbiamo ascoltato nelle scorse settimane i dubbi di Giacomo Giannotti sul futuro della serie. Una nuova stagione non è al momento confermata, ma se andrà in porto non vedremo al via uno storico membro del cast.

Alla fine dell'episodio andato in onda negli Stati Uniti giovedì 6 maggio, intitolato Look Up Child, è stato infatti annunciato l'imminente addio di Jackson Avery, interpretato per dodici stagioni da Jesse Williams. L'ultimo episodio in cui lo vedremo sarà il finale di stagione di Grey's Anatomy 17, che andrà in onda il 20 maggio e sarà intitolato Tradition.

Anche se nell'ultimo episodio abbiamo rivisto la guest star Sarah Drew, Jesse Williams ha confermato con una dichiarazione la notizia del suo addio alla serie, riportata per la prima volta da Deadline.

"Sarò per sempre grato per le infinite opportunità concessemi a Shonda Rhimes, al network, allo studio, ai colleghi, alla nostra incredibile troupe, a Krista Vernoff, a Ellen Pompeo e Debbie Allen" sono le parole dell'interprete di Jackson. "Come attore, regista e persona, sono stato oscenamente fortunato a imparare così tanto da così tanti e ringrazio i nostri splendidi fan, che infondono così tanta energia e apprezzamento nei nostri mondi condivisi. Sono immensamente orgoglioso del nostro lavoro e del nostro impatto sul pubblico."

"Jesse Williams è un artista e attivista straordinario. Guardare la sua evoluzione negli ultimi 11 anni sia sullo schermo che fuori è stato un vero dono" ha aggiunto la showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff. "Ci mancherà terribilmente Jesse e ci mancherà Jackson Avery, interpretato alla perfezione per così tanti anni."