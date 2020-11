Grey's Anatomy 17, l'autrice spiega il perché di una trama cruciale

Nel secondo episodio della diciassettesima stagione lo scenario più temuto dai fan di Grey’s Anatomy si è avverato facendo preoccupare anche i più irriducibili appassionati. La showrunner Krista Vernoff ha spiegato perché ha scelto quella trama.

Dopo l'esplosiva premiere della stagione 17 in cui Derek Shepherd, interpretato da Patrick Dempsey, è tornato da Meredith in sogno su una spiaggia, ora la dottoressa ha ufficialmente iniziato a sperimentare gli effetti collaterali del COVID-19. Proprio Dempsey aveva confermato la malattia di Meredith spiegando che il suo personaggio la incontrava in un sogno causato dal COVID.

Ma perché le persone dietro il più grande dramma ospedaliero della ABC dovrebbero minacciare la vita del personaggio principale? Pare sia tutta questione di rispetto, e poi stiamo parlando di Meredith Grey, la persona a cui è successo di tutto.



In una dichiarazione rilasciata a The Hollywood Reporter dopo la messa in onda dell'episodio, la showrunner Krista Vernoff ha spiegato la sua decisione di dare a Meredith il virus mortale. "La scorsa settimana abbiamo sentito il dolore di Meredith Grey come medico che trattava un'ondata precoce di pazienti COVID", ha detto Vernoff. "Questa settimana iniziamo a sperimentare cosa significa per lei essere lei stessa una paziente COVID".

"Ad oggi, oltre 1.700 operatori sanitari negli Stati Uniti sono morti di COVID", ha continuato. "Molte altre migliaia di persone sono state infettate. Gli operatori sanitari sono in prima linea in questa crisi, vivendo una guerra per la quale non erano stati addestrati. Abbiamo visto l'opportunità di drammatizzare e illuminare la loro situazione attraverso il personaggio incredibilmente amato e noto di Meredith Gray. Medici e infermieri stanno combattendo per noi e si stanno innamorando di noi. Il minimo che possiamo fare è indossare una maschera, allontanarci socialmente e stare a casa ogni volta che è possibile. Meredith ha una vera battaglia davanti a sé. E... per lei c’è la spiaggia. Buio e luce. È una stagione potente. Restate sintonizzati" ha concluso Vernoff.



Parlando di quella spiaggia, Derek è tornato ancora una volta nello show durante l'episodio quando Meredith, dopo essere svenuta, ha cercato di correre verso di lui sulla spiaggia ma è caduta a faccia in giù. Fortunatamente, Dempsey ha recentemente detto a Ellen DeGeneres che, sebbene non sia sicuro di quanti episodi ci sarà, "So che ci sono per tutta questa stagione. Torna a farvi visita".



In un'intervista a Deadline, Vernoff ha anche accennato al fatto che le sorprese e le apparizioni degli ospiti potrebbero non essere finite quando gli è stato chiesto se la mamma di Meredith, Ellis (Kate Burton), sarebbe tornata. "Non lo so," ha detto "non lo so. Devi sintonizzarti e vedere chi viene in spiaggia. Sarà una scoperta gioiosa."