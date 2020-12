Grey's Anatomy 17, Chandra Wilson: 'Per Miranda sarà una stagione complicata'

Miranda Bailey è uno dei volti storici di Grey's Anatomy, ci accompagna ormai da ben 17 stagioni ma, sembra che nei nuovi episodi non filerà tutto liscio per lei. Chandra Wilson intercettata dai microfoni di Yahoo.com ha rivelato ciò che i protagonisti dovranno affrontare con l'avvento della pandemia.

Per i nostri medici preferiti non sarà di certo un periodo semplice: "Questa situazione non sembrerà mai normale ed è giusto che sia così perché non dovremmo considerarla tale. Ma, certamente, dobbiamo mantenerci al sicuro affinché il nostro lavoro possa continuare".

Questa nuova stagione di Grey's Anartomy avrà il compito di mostrare al pubblico le reali condizioni in cui sono costretti a lavorare gli operatori sanitari, vessati incredibilmente dal Covid-19. Secondo Chandra Wilson, tuttavia, la serie non sarà solo cupa ma, avrà anche il compito di distrarre il pubblico, attraverso storie leggere ed emozionanti che sapranno sicuramente coinvolgere gli spettatori come ormai accade da quasi 20 anni.

"È nostra responsabilità mantenere alta la qualità dello spettacolo, ma non vogliamo martellare i fan con fatti e opinioni. In definitiva, siamo una serie di intrattenimento. È una responsabilità interessante".

E per quanto riguarda Miranda Bailey ha aggiunto: "Alla fine Miranda dovrà affrontare la situazione. Per quanto riguarda le tempistiche, potrebbe non avvenire subito. Ma ad un certo punto la Bailey ne risentirà sicuramente".

Intanto Ellen Pompeo ha ringraziato i fan italiani di Grey's Anatomy per il loro continuo sostegno.