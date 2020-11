Grey's Anatomy 17: il Covid entra nel Grey Sloan Hospital, un noto personaggio si ammala

Il mondo televisivo si sta abituando a narrare la difficile realtà contemporanea: dopo This Is Us anche Grey's Anatomy ha iniziato a trattare il tema del Covid-19.

La stagione 17 arriverà a breve anche da noi, ma la prima puntata è già andata in onda negli Stati Uniti. Come precedentemente annunciato da Krista Vernoff, la sceneggiatura si concentrerà in gran parte sull'emergenza sanitaria che tutti noi conosciamo ormai bene. Senza perdere tempo, gli autori hanno deciso di scioccare il pubblico con il malore di Meredith, svenuta in un parcheggio. A confermare che la dottoressa interpretata da Ellen Pompeo è affetta da Covid-19 è stato proprio Patrick Dempsey durante una puntata di Ellen Show:

"Ho pensato che fosse una grande opportunità e che sarebbe stato grandioso per i fan vederci di nuovo insieme in questo modo bizzarro. Krista ha avuto questa idea per la quale io avrei incontrato Meredith in un sogno causato dal Covid".

La notizia del ritorno di Derek nella serie ha sicuramente lasciato stupiti i fan e a quanto pare lo vedremo anche nella seconda puntata: "Nessuno lo sapeva fino a quando non mi sono presentato sul set. Eravamo preoccupati che qualcuno avrebbe scattato qualche foto, ma siamo riusciti a tenerlo segreto, il ché è stato fenomenale. Il riscontro con il pubblico è stato emozionante".

Meredith deve aver contratto il virus avendo avuto a che fare con dei pazienti positivi, per cui nel corso della stagione avremo modo di scoprire come affronterà la malattia e se il dottor Derek potrà aiutarla in qualche modo.