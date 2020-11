Grey's Anatomy 17, Ellen Pompeo condivide una GIF di Izzie Stevens e i fan impazziscono

La premiere della stagione 17 di Grey's Anatomy ha visto il ritorno di Patrick Dempsey nei panni del defunto Derek Shepherd, che si è riunito con il suo unico amore, Meredith Grey, in una sequenza da sogno. Come se ciò non fosse abbastanza per i fan, un nuovo promo svela che "un'altra persona del suo passato ritorna" nell’episodio del 3 dicembre.

Ellen Pompeo ha alimentato le voci secondo cui la persona misteriosa è Katherine Heigl, che ha lasciato lo spettacolo nel 2010 dopo aver interpretato Izzie Stevens per le prime sei stagioni. Pompeo ha twittato: "Ehi, è il giorno di Grey!!!" insieme a una GIF che mostra lei e il personaggio di Heigl insieme in un episodio della terza stagione. Tutto molto eccitante.



Naturalmente, i fan sono andati fuori di testa speculando sul nuovo grande ritorno. Un utente ha scritto: "È Geroge... dobbiamo aspettare 2 settimane??? Non posso". L'attrice ha aggiunto: "Se ci pensi davvero...potrebbero esserci molte persone". Dobbiamo quindi tenerci pronti per grandissimi ritorni di personaggi ancora vivi e di quelli morti che ci hanno traumatizzato negli anni e fatto piangere tutte le nostre lacrime?



Heigl non ha commentato pubblicamente il tweet di Pompeo. Un ritorno per lei a Grey's Anatomy sorprenderebbe molto i fan, poiché parte del suo tempo nello show e la sua uscita sono stati segnati da polemiche, aveva persino litigato con la creatrice Shonda Rhimes.



Nel 2008, due anni prima della sua partenza, Heigl ha notoriamente ritirato il suo nome dalla contesa agli Emmy. "Non pensavo di aver ricevuto il materiale in questa stagione per giustificare una nomination agli Emmy e nel tentativo di mantenere l'integrità dell'organizzazione, ho ritirato il mio nome dalla contesa", ha detto in una dichiarazione all'epoca. "Inoltre, non volevo potenzialmente togliere un'opportunità a un'attrice a cui fosse stato dato questo materiale".



Nel 2012, Heigl ha detto a E! News che aveva chiesto di apparire di nuovo in Grey's Anatomy. "Ho detto loro che voglio", ha detto. "Voglio davverovedere dov'è Izzie. Voglio solo sapere cosa le è successo e dove è andata e cosa sta facendo ora."



Nel 2014, in un'intervista con l'Hollywood Reporter sul suo spettacolo Scandal, Rhimes si è mostrata perplessa quando l'attrice è stata menzionata. Ha detto che l'operazione procede senza intoppi e il cast è affiatato, aggiungendo: "Non c'è Heigl in questa situazione" e "Non sopporto le persone cattive. Non ho tempo per questo" i toni erano sicuramente molto duri tra le due.



Heigl in seguito ha detto a Extra: "Mi dispiace che si senta così e non le auguro altro che grandezza, e non ho nulla di negativo da dire su Shonda. Sono una grande fan del suo lavoro. Guardo Scandal ogni settimana, e così mi dispiace che abbia lasciato un'impressione così schifosa di me. Vorrei poter fare qualcosa per cambiarla. Forse un giorno sarò in grado di farlo".



Nel 2016, Heigl ha dichiarato all'Howard Stern Show di aver fatto ammenda con Rhimes dopo il dramma degli Emmy. "Ero davvero imbarazzata", ha detto. "Così sono andata da Shonda e ho detto: 'Mi dispiace così tanto. Non è stato bello, e non avrei dovuto dirlo.' E non avrei dovuto dire nulla pubblicamente".

Più recentemente, nel 2019, a Heigl è stato chiesto di nuovo se avrebbe mai ripreso il suo ruolo di Izzie in Grey's Anatomy. "È difficile", ha detto a Entertainment Tonight. "Mi sembra quasi di distrarre di nuovo, più o meno, quello che hanno fatto con quello spettacolo nei sette anni da quando me ne sono andata e quello che è diventato per i fan ora."



Insomma, sembra che la pace sia fatta tra Heigl e Rhimes, ora non ci resta che aspettare di scoprire chi tornerà a far visita a Meredith su quella spiaggia mentre l'attuale showrunner Krista Vernoff ha spiegato il perché di una trama cruciale di questa stagione e un altro amatissimo personaggio è stato nominato nell'ultimo episodio commuovendo i fan.