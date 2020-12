Grey's Anatomy 17, il quinto episodio ha fatto emozionare di nuovo i fan

Il quinto episodio della diciassettesima stagione ha fatto commuovere nuovamente i fan di Grey's Anatomy. Incentrata completamente sul COVID-19, questa stagione non perde occasione per farci versare qualche lacrima e sensibilizzare ancora di più le persone nella lotta contro la pandemia.

L'episodio è stato incentrato su Miranda Bailey, il COVID diventa per lei una questione ancora più personale quando sua madre viene portata in ospedale dalla casa di cura in cui Miranda l’aveva fatta trasferire, e risulta positiva al COVID-19.



Questo evento scuote la Bailey e la fa ripensare a tutte le sue decisioni, compresa quella di spostare i suoi genitori a Seattle in una casa di cura per averli più vicini.

Ma il pubblico viene a conoscenza di un’altra cosa: la madre della Bailey soffre di Alzheimer, un segreto che non aveva condiviso nemmeno con Richard e Meredith proprio per paura di scatenare in loro brutti ricordi.



Meredith intanto sembra reagire al farmaco sperimentale che le è stato somministrato ma continua a dormire per tutto il giorno, Bailey va a parlare comunque con lei e si apre sulle condizioni di sua madre proprio davanti all’unica persona che in quel momento potrebbe capirla.



In un'altra scena straziante, Bailey mette in contatto sua madre con suo padre tramite un tablet per l’ultimo saluto e in un colloquio con Maggie, quest’ultima afferma che è il momento di lasciarla andare.



Bailey profondamente scossa non vuole che sua madre diventi un altro numero per le statistiche e, mentre le sta a fianco cantando "My Girl", sua madre muore.



Grey’s Anatomy sta facendo un grande lavoro in questa diciassettesima stagione facendoci immedesimare nei medici del Grey Sloan Memorial Hospital che lottano contro la pandemia pagandone tributi personali come Meredith, Bailey o Koracick ricoverato anche lui a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.



Dopo la scena finale, è stata mostrata un'immagine contenente tutti i nomi degli americani morti a causa del COVID-19, in un episodio dal forte impatto emotivo e che racconta perfettamente la dolorosa realtà che stiamo vivendo. I fan hanno usato Twitter per commentare la puntata e condividere i loro pensieri, trovate i tweet in calce alla notizia.



Ellen Pompeo ha ringraziato i fan italiani di Grey's Anatomy su Twitter mentre Camilla Luddington ha parlato del rapporto tra Jo e Jackson in Grey's Anatomy.