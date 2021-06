Grey's Anatomy 17, il finale di stagione tra proposte, matrimoni e nuovi inizi

Giovedì 3 giugno si è chiusa su ABC la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy, storico medical drama con protagonista Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo. Il finale ha accelerato da luglio 2020 ad aprile 2021 attraverso otto mesi di pandemia con i principali eventi che hanno caratterizzato questo complicato periodo storico.

Se non volete leggere spoiler sulla stagione 17 non proseguite nella lettura della news. Ricordiamo che l'ultimo episodio di Grey's Anatomy 17 andrà in onda in Italia il 29 giugno su Fox.



Come per molti episodi di questa stagione a tema COVID, il finale di Grey's Anatomy 17 è iniziato in spiaggia, con Meredith nel mese di aprile 2021 che lancia petali di rosa sulla sabbia e ricorda tutte le persone che le hanno chiesto cosa avesse imparato sopravvivendo al COVID:"Mi hanno insegnato che sono ancora viva" dice Meredith. E con questa battuta si torna indietro fino ad agosto 2020.

Da quel momento in poi sono tante le storie che vengono raccontate: Maggie e Winston che si scambiano i voti matrimoniali ma vengono bloccati dai genitori salvo poi concludersi con un lieto fine - ecco cosa ne pensano di Maggie e Winston i due interpreti - due tentativi di proposte tra Link e Amelia - senza successo - una proposta matrimoniale di Owen accettata da Teddy, e un'adozione riuscita per Jo, che è diventata mamma di Luna. Infine, uno dei più grandi colpi di scena finali; probabilmente il nuovo interesse amoroso di Link.



