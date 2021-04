Grey's Anatomy 17: Giacomo Gianniotti dice la sua sul colpo di scena di Andrew DeLuca

Negli ultimi giorni vi avevamo segnalato le parole della showrunner di Grey's Anatomy, nel frattempo i numerosi fan sono rimasti stupiti per le vicende che riguardano il personaggio di Giacomo Gianniotti.

Come sapete infatti Andrew DeLuca è morto a seguito delle ferite riportate durante l'inseguimento di un trafficante di esseri umani, questa vicenda ha colpito molto gli appassionati, che avevano visto per la prima volta il personaggio interpretato da Giacomo Gianniotti nel 2015. In una intervista esclusiva concessa ai giornalisti di Digital Spy, l'attore ha quindi detto la sua sulle vicende di Andrew. Ecco il suo commento, in particolare dopo aver saputo che la sua morte non sarebbe stata incentrata sui disturbi mentali del suo personaggio: "Mi ero molto interessato a quella storia, quindi quando ho saputo che la morte non avrebbe avuto niente a che fare con la questione psicologica, ma che sarebbe stato ucciso da un trafficante, andando a riprendere una storyline che aveva avuto molto successo e mettendo in luce un fenomeno molto grave, allora ha iniziato tutto ad avere senso. Abbiamo potuto raccontare la sua storia e mettere in luce questo problema".

La morte di Andrew DeLuca ha fatto discutere molto i fan della serie di ABC, infine se cercate altre indiscrezioni, ecco una notizia incentrata su una guest star di Grey's Anatomy.