Grey's Anatomy 17: grandi novità per le scene di sesso, come verranno girate?

La diciassettesima stagione di Grey s Anatomy parlerà anche della pandemia, ma per fortuna ci saranno anche momenti felici al Grey Sloan Memorial Hospital. Impossibile non includere qualche scena hot, ma come faranno i registi a rispettare le misure di sicurezza previste in seguito alla pandemia?

"Di sicuro quella dell'intimità è una bella domanda, legata a tutti i progetti sui quali sto lavorando. Ci sono un sacco di soluzioni che le persone stanno proponendo, ma non so quanto siano praticabili. Ci sono gli effetti speciali, per esempio. E poi potremmo girare solo da un lato? Ovviamente devi evitare che le persone si bacino, ma ci sono sempre state molte scene di sesso in Grey's Anatomy che non includevano baci. In molti casi abbiamo visto sollevare i vestiti in maniera sensuale, buttarli a terra, spostare cose e mettersi dietro ad una persona in una maniera sexy. Ci sono molti modi per risolvere la cosa, per così dire", ha dichiarato la produttrice della serie Krista Vernoff ad Hollywood Reporter.

Gli autori dovranno quindi trovare il modo di alludere a quel contesto, senza effettivamente mostrare gli attori intenti a baciarsi appassionatamente, per evitare possibili contagi. La produttrice ha ammesso che ci sono ancora questioni da sciogliere al riguardo, ma di certo "ci saranno meno baci in tv quest'anno. Come puoi soddisfare il desiderio di evadere dalla realtà attraverso il romanticismo e l'eccitazione quando non puoi chiedere agli attori di mettersi faccia a faccia e unire le labbra?".

Vernoff conclude affermando che la sicurezza di tutte le professionalità coinvolte è la prima preoccupazione, e che la produzione rispetterà alla lettera tutte le normative anti-COVID. Con ogni probabilità vedremo meno baci, ma non mancherà il romanticismo nelle nuove puntate.

