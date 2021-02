Grey's Anatomy 17, Jesse Williams dice la sua sul futuro di una coppia improbabile

All’inizio della diciassettesima stagione molti fan di Grey’s Anatomy potrebbero aver storto il naso quando Jackson Avery (Jesse Williams) e Jo Wilson (Camilla Luddington) sono andati oltre il loro rapporto d’amicizia.

La loro era una delle coppie più improbabili e Jesse Williams ha parlato del futuro di questi personaggi e di ciò che ci aspetta con Entertainment Tonight.



Jo e Jackson non sono mai stati fortunati in amore, Jackson ha sperimentato un grande amore con April Kepner (Sarah Drew) ma la coppia ha finito per separarsi con Jackson che ha poi intrapreso relazioni con Maggie Pierce (Kelly McCreary) e Vic Hughes (Barrett Doss) di Station 19 che non sono finite bene.



Nel frattempo, Jo pensava di aver trovato l'uomo della sua vita in Alex Karev (Justin Chambers), ma alla fine, dopo il loro matrimonio, Alex ha lasciato Jo per tornare dalla sua ex moglie, Izzie Stevens (Katherine Heigl).

Adesso Jackson e Jo hanno stretto un accordo di amicizia con benefici: "Penso che sia fantastico ed è molto divertente lavorare con Camilla", ha detto Jesse Williams a ET. "C'è una leggerezza, una sorta di commedia sul filo del rasoio perché stiamo tenendo la cosa sul leggero, ma sento che potrebbe andare male in qualsiasi momento."



"Le persone molto spesso dichiarano: 'Sarà solo sesso. Sarà solo questo. Non preoccuparti’ ma difficilmente è davvero così. All'inizio potevano intenderlo sinceramente, ma siamo esseri emotivi sia fuori che dentro, quindi penso che sia complicato e questo lo rende divertente da interpretare." Il rapporto tra Jackson e Jo, ha detto Williams, è così efficace perché "c'è qualcosa in gioco".

"Sono entrambi un disastro. Entrambi hanno visto fallire le loro storie d’amore e l'insicurezza arriva con questo genere di cose. Non importa cosa pensi del loro aspetto o del loro successo. Siamo tutti insicuri, quindi è una cosa interessante da mettere in scena".

Anche se ora sta andando tutto bene, Williams ha riconosciuto che c'è il potenziale per cui "uno o entrambi i personaggi potrebbero spezzarsi il cuore" come risultato dell'accordo. Tuttavia, pensa che la connessione, l'amicizie e il sostengo sia ciò di cui hanno bisogno sia Jackson che Jo in questo momento.

"Si stanno dando fiducia a vicenda. Tipo: 'Guarda, mi piace questo di te ed è abbastanza', che è davvero tutto ciò che molti di noi chiedono a volte...qualcuno che dica: "Mi piaci esattamente come sei e per me vai bene così. Questo non deve necessariamente essere rivoluzionario nella nostra vita, ma ci dà solo qualcosa di solido a cui aggrapparci".

Nel frattempo, Meredith (Ellen Pompeo) è alle prese con il COVID-19 che sta ancora devastando il Grey Sloan. Quando lo spettacolo tornerà per la seconda metà della stagione 17 il mese prossimo, Williams ha anticipato che ne deriverà "pura follia".

"Devo dire che abbiamo trovato un modo per avere episodi densi e molto concentrati verso la metà della stagione, con molta di questa incredibile combinazione di perdita, gioia e progresso nella vita di questi personaggi. Quando torneremo sarà abbastanza terrificante ed esilarante. Ci sono molti viaggi personali e c'è molto in gioco, affrontare la pandemia nello show credo sia stato davvero catartico per gli spettatori."



Siete ansiosi di scoprire che cosa accadrà nei prossimi episodi di Grey's Anatomy? Intanto Chandra Wilson ha raccontato le emozioni sul set di Grey's Anatomy e Kevin McKidd su un possibili ritorno di Cristina Yang in Grey's Anatomy.