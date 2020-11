Grey's Anatomy 17: Kelly McCreary e Anthony Hill anticipano dettagli su Maggie e Winston

La diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy tratterà ampliamente il tema COVID-19 e l’impatto della pandemia al Grey Sloan Memorial Hospital. Tuttavia, tutti gli aspetti che hanno resto celebre e lunga questa serie tv saranno ancora presenti nonostante i tempi bui che stiamo attraversando.

Nella sedicesima stagione Maggie (Kelly McCreary) ha finalmente trovato un nuovo amore in Winston Ndugu, un chirurgo cardiotoracico che si è formato con Maggie a Boston prima di trasferirsi a Seattle. Nella stagione 17 del dramma della ABC, la coppia nascente sta navigando in acque difficili a causa della quarantena, una relazione a distanza, anticipa il passaggio di Anthony Hill a personaggio ricorrente nello show.

"Maggie e Winston stanno attraversando quello che stanno passando molte persone nel mondo oggi, stanno cercando di conoscersi e far crescere una relazione virtualmente attraverso i loro schermi con FaceTime Date e Zoom. E quando interagiscono su questi dispositivi”, aggiunge Hill, “è il momento migliore della loro giornate, per essere completamente onesto.”

Quando gli ex colleghi si sono incontrati a una conferenza medica della stagione 16, non è stato amore a prima vista quanto amore alla seconda possibilità. Winston non aveva mai chiesto di uscire a Maggie da quando si era innamorato di lei per la prima volta. Ora, però sembrano perfetti l'uno per l'altro. Forse troppo perfetti?

"Maggie non ha paura," ha detto a TVLine l'attrice Kelly McCreary. "Penso che la relazione con Jackson sia stata una vera svolta. Per me, era la fine di uno schema. La relazione con Winston, le ha permesso di essere aperta e di non portare il bagaglio di quell'ultima relazione e di tutte quelle che l'hanno preceduta.”

Sebbene la pandemia con cui abbiamo a che fare sarà al centro della nuova stagione di Grey's Anatomy, Hill promette che non sarà solo questo. "Il COVID-19", osserva McCreary, "incombe in gran parte sulle vite dei personaggi".



"Nonostante ciò, l'equilibrio tra leggerezza e oscurità è stato qualcosa che Grey's Anatomy ha sempre fatto abbastanza bene e in realtà senza sforzo", dice Hill. Almeno “sembra così. Quindi penso che questa stagione non sia diversa... il COVID-19 è il modo in cui mantengono la rilevanza e la freschezza del mondo reale nella sceneggiatura. Tuttavia, tutto ciò che ami di Grey's Anatomy è ancora lì", continua, "anche nel mezzo di questa caotica e burrascosa navigazione attraverso questa pandemia."



Mackenzie Marsh si è unita al cast di Grey's Anatomy ed Ellen Pompeo ha dichiarato che la diciassettesima stagione potrebbe essere l'ultima non ci resta che scoprire che cosa accadrà e se la Pompeo rinnoverà il contratto con ABC.