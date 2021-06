Grey's Anatomy 17, Kelly McCreary e Anthony Hill parlano del finale di Maggie e Winston

La diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy sta per concludersi con il suo ultimo episodio che andrà in onda questa notte negli USA e ci riserverà qualche sorpresa, come hanno anticipato Kelly McCreary (Maggie) e Anthony Hill (Winston) in un’intervista con E!Online.

Le cose ovviamente non andranno lisce, dopotutto i fan dello show sanno bene che i matrimoni in Grey’s Anatomy sono sempre eventi molto particolari e ricchi di imprevisti.



Maggie e Winston dovrebbero pronunciare le fatiche due parole: "lo voglio" nell’episodio finale della diciassettesima stagione ma c'è già un intoppo che ci viene anticipato proprio nel promo della puntata.



Il padre di Maggie e la nonna di Winston, che Maggie ha portato a Seattle per fare una sorpresa a Winston alla fine dell'ultimo episodio, a quanto pare si oppongono a questa unione. E secondo quanto detto da McCreary, non è uno scherzo.



"È un grosso problema, voglio dire, prima di tutto, in cosa consiste questo consenso? Come siete arrivati entrambi a questa scelta?" ha detto l'attrice. Hill è d'accordo sull'importanza del momento e ha detto che "vale sicuramente la pena guardare l’episodio".

Tuttavia, McCreary potrebbe aver fornito un po’ di conforto ai fan della coppia anche se ovviamente nessuno dei due può confermarci se finiranno davvero per sposarsi entro la fine dell'episodio: "Penso che saranno ancora davvero soddisfatti e forse felici."



Inoltre McCreary ha detto che affrontare la pandemia ha aiutato Maggie a capire cosa voleva veramente nella vita e in amore dopo relazioni non entusiasmanti con Jackson (Jesse Williams) e DeLuca (Giacomo Gianniotti).



"In un certo senso ti mette alla prova e ti fa superare i tuoi limiti e non puoi lasciare che il tuo ego intralci la tua felicità. Ovunque ci sia felicità, vuoi trarne vantaggio", ha detto McCreary. "Ho davvero adorato esplorare questo personaggio senza pensare troppo e abbracciare ciò che stava arrivando per lei in amore".



Mentre la crisi pandemica ha cambiato le prospettive di alcuni medici del Grey Sloan in modi inaspettatamente positivi, ora lo show si sposterà nel tempo fino ad arrivare vicino ai giorni nostri.



"Ci muoviamo nel tempo per portare il mondo di Grey's fino a dove siamo ora, ma penso che sia davvero valsa la pena passare molto tempo a raccontare trame legate al Covid-19 perché c'erano molte storie da raccontare, ma ha iniziato a sembrare un po’ ansioso, forse il pubblico desidera che questi personaggi provino un po' sollievo. Perciò sì, ci muoviamo nel tempo e vediamo le cose cambiare un po', e il sole spuntare sul Grey Sloan" ha concluso l'attrice.



Si spera che, nonostante qualche intoppo, alla fine Maggie e Winston convoleranno a nozze per ridare anche un po’ di gioia e speranza al pubblico dopo alcuni eventi sconvolgenti accaduti anche in questa stagione come la morte di De Luca o l'addio di Jackson e Koracick a Grey's Anatomy.

Senza contare tutte le lacrime che hanno fatto versare al pubblico con i brevi ritorni di Patrick Dempsey (Derek Shepherd), Chyler Leigh (Lexie Grey), Eric Dane (Mark Sloan) e T. R. Knight (George O'Malley) sulla spiaggia di Meredith in coma a causa del COVID-19, insomma, sarebbe bello concludere la stagione con una buona notizia, non credete? Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate!