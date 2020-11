Grey's Anatomy 17, Kim Raver parla di come Teddy e Owen affronteranno i loro problemi

La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy non ha avuto un lieto fine per Teddy e Owen. Il loro matrimonio infatti non si è celebrato perché Owen ha scoperto il tradimento di Teddy con il suo ex fidanzato Thomas Koracick (Greg Germann) e ora la coppia vive un momento molto delicato.

Non solo la coppia ha i suoi seri problemi di relazione con cui confrontarsi, ma la stagione 17 è incentrata su un problema reale del mondo attuale, la pandemia di COVID-19, con lo staff del Grey Sloan Memorial Hospital impegnato a curare i pazienti malati.



Kim Raver, l'interprete di Teddy, ha detto a Entertainment Weekly che le cose non saranno facili per Teddy e Owen nella nuova stagione, dicendo che lo show ha fatto un ottimo lavoro nel mostrare quanto "incasinati" e reali possano essere i personaggi.



"Non volevamo finire proprio con Teddy che faceva solo la cosa peggiore possibile", ha detto del finale della sedicesima stagione. "Penso che sia interessante che sia una donna che sta attraversando tutto questo perché sembra che ci sia più perdono quando è un uomo a tradire. So che i fan sono molto arrabbiati e anche io sono arrabbiata con Teddy.”



"È un aspetto così vero di Grey's Anatomy, quello di ritrarre le persone incasinate. Tutti sono così incasinati" ha continuato Raver. "E penso che questa sia davvero la cosa bella dello show, hanno i loro momenti splendenti e poi hanno i loro brutti momenti umani".



Ovviamente, anche Teddy e Owen hanno a che fare con il COVID-19, ma Raver ha spiegato che i due sono in realtà "un po' preparati per questo a causa del loro addestramento militare", poiché entrambi hanno prestato servizio nell'esercito.



"Devi mettere tutto in pausa durante questa pandemia e mettere tutti in salvo, per così dire. Quindi penso che sia esattamente il percorso che stiamo seguendo", ha detto.



"Hanno le loro ferite enormi che Teddy ha causato. Poi abbiamo questa pandemia e come la stanno affrontando? Penso che quello che è interessante degli operatori sanitari è che mettono gli altri al primo posto".



Raver ha aggiunto che la trama tra Teddy, Owen e Koracick è "sorprendente", dicendo che il trio dovrà mantenere le proprie priorità durante periodi estremamente difficili.



Anche la collega Kelly McCreary ha parlato di ciò che accadrà a Maggie e il suo nuovo amore Wilson, non vi resta che scoprire quando esce la diciassettesima stagione di Grey's Anatomy e attendere nuovi sviluppi sulle relazioni dei protagonisti.