Grey's Anatomy 17: la linea temporale sarà stravolta dal Coronavirus, parla il cast

Nelle scorse settimane abbiamo appreso che Grey's Anatomy 17 sarà fortemente influenzato dal Coronavirus e adesso a rivelare nuovi dettagli è l'attore Giacomo Gianniotti, interprete del dottor Andrew DeLuca.

Altre notizie sui prossimi sviluppi sono arrivate anche dalla showrunner Krista Vernoff, che ha spiegato come Grey's Anatomy 17 affronterà il tema della pandemia, ma parlando con ET Online Gianniotti ha rivelato i primi, concreti dettagli sulla produzione. Nella prossima stagione assisteremo ad un salto temporale di circa un mese e mezzo in avanti nelle vicende del Grey Sloan Memorial Hospital:

"Si svolgerà un po' più in là del finale dell'ultima stagione. Potremmo avere dei flashback e persino qualche riferimento alla scorsa stagione per avere un contesto di riferimento. Quello che è certo è che avremo un piccolo salto avanti nel tempo all'inizio della stagione".

Gianniotti ha inoltre dichiarato che detto, pur non avendo ricevuto alcun copione e nonostante lo slittamento dell'inizio delle riprese da agosto a settembre, il suo Andrew DeLuca affronterà a testa alta questa nuova sfida.

"Credo che dia il meglio di sé nel caos e ha già dimostrato nelle passate stagioni che quando c'è molto da fare non si tira indietro. Sarà una situazione ovviamente stressante, ma penso che sia anche estremamente eccitante e in cui potrà brillare e farsi strada nell'ospedale".