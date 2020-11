Grey's Anatomy 17, Mackenzie Marsh si unisce al cast della serie: ecco chi interpreterà

La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy si prepara a dare il benvenuto a una new entry: l'attrice Mackenzie Marsh si unisce al medical drama di ABC in un ruolo ricorrente.

Marsh (Streghe, Will & Grace) è l'ultima aggiunta al cast della serie tv ideata da Shonda Rhimes, e come riporta Deadline, interpreterà Val Ashton "una donna intelligente, con uno spiccato senso dell'umorismo, che lavora in capo editoriale, ma è anche estremamente sola".

I nuovi episodi di Grey's Anatomy vedranno inoltre il ritorno di gran parte del cast, inclusi l'immancabile Ellen Pompeo, Kevin McKidd, Chandra Wilson, Jesse Williams, Caterina Scorsone, Kim Rever e Giacomo Gianniotti.

Abbiamo già visto le prime foto dal set con i personaggi in tenuta anti-Covid per una stagione che sarà dedicata agli operatori sanitari, e che la stessa interprete di Meredith Grey ha definito "la migliore girata finora".

Sarà che l'attrice si è rivelata essere particolarmente entusiasta di ciò che ha in serbo per noi la serie (addirittura avrebbe già una nuova coppia preferita), ma sembrerebbero esserci davvero i presupposti per degli episodi memorabili (specialmente se, come si vocifera, si tratterà realmente dell'ultima stagione).

La nuova stagione di Grey's Anatomy andrà in onda negli Stati Uniti ogni giovedì a partire dal prossimo 12 novembre.