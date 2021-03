Grey's Anatomy 17, nel nuovo episodio un clamoroso addio a un personaggio

Dopo il midseason finale di dicembre, la stagione 17 di Grey's Anatomy è tornata con un episodio crossover con la serie spin-off Station 19. Il longevo medical drama è ripartito con una scioccante novità: abbiamo infatti assistito all'uscita di scena di un importante personaggio. Consigliamo di interrompere la lettura se non desiderate spoiler.

Nel nuovo episodio di Grey's Anatomy, Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) è stato ucciso, accoltellato da uno dei trafficanti di esseri umani che stava cercando di braccare insieme alla sorella Carina (Stefania Spampinato). Nonostante il ricovero d'urgenza in ospedale, per lui non c'è stato niente da fare. Il suo sacrificio, almeno, non è stato vano, dal momento che tutti i trafficanti sono stati poi arrestati.

"Questa è stata la cosa più da DeLuca che DeLuca abbia mai fatto" ha raccontato in un'intervista Giacomo Gianniotti. Durante i drammatici momenti prima della morte, Andrew ha "incontrato" Meredith sulla stessa spiaggia in cui il personaggio di Ellen Pompeo aveva rivisto Derek (Patrick Dempsey), quando era incosciente a causa del Covid. "In quei momenti vedete DeLuca più felice e rilassato di quanto lo abbiate mai visto nello show" ha continuato l'attore. "Ed è con la persona che ama, il che gli dà ancora più pace."

L'idea della morte di Andrew DeLuca, ha spiegato la showrunner di Grey's Anatomy Krista Vernoff, "è nata da sola. Ero a fare la mia solita passeggiata sulla spiaggia, e questi episodi sono venuti fuori come una visione. Ho pensato: Oh no, davvero è questa la storia? E lo era davvero."

Mentre in uno dei prossimi episodi di Grey's Anatomy Phylicia Rashad apparirà come guest star, per altri approfondimenti rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Ellen Pompeo sulla fine dello show.