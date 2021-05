Grey's Anatomy 17, il nuovo episodio svela un grande cambiamento nella vita di Meredith

Se qualche giorno fa è arrivata la sospirata notizia del rinnovo di Grey's Anatomy per la stagione 18, la diciassettesima stagione volge ormai alla conclusione. Nella serata di giovedì è andato in onda il penultimo episodio, in cui è stata raccontata tra le altre cose una novità su Meredith.

Mentre un altro personaggio ha lasciato Grey's Anatomy, infatti, nel nuovo episodio, che copre un arco temporale di cinque mesi, la dottoressa interpretata da Ellen Pompeo è tornata a lavorare in ospedale dopo la lunga battaglia con il Covid. La novità è però che ha cambiato mansioni, dal momento che è ancora troppo debole e stanca per reggere i ritmi di prima.

Non si tratta, in ogni caso, di un lavoro di archivio o di qualcosa di poco impegnativo. Meredith Grey, infatti, è adesso la leader di un programma di residenza, attraverso il quale istruisce i giovani operatori sanitari a salvare vite umane e al contempo conciliare le pressioni di un lavoro del genere con la vita privata e sentimentale.

Si tratta probabilmente di una occupazione temporanea, e del resto non è chiaro se questa trama sarà incentrata su Meredith e sul suo ritorno alla vita di tutti i giorni, o servirà a introdurre, magari in un futuro spin-off di Grey's Anatomy, qualcuno dei giovani del suo programma verso un ruolo più importante.