Grey's Anatomy 17, un personaggio conosciuto torna da guest star: di chi si tratta

Nove anni dopo aver lasciato Grey's Anatomy, un'interprete storica dello show sta per tornare nelle vesti di guest star nella stagione numero 17 della serie con protagonista Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith Grey. Grey's Anatomy sta per riaccogliere, seppur temporaneamente, un personaggio molto amato dai fan di tutto il mondo.

Chyler Leigh sta per tornare nel ruolo di Lexie Grey, sorella di Meredith. Apparirà nell'episodio della prossima settimana (1° aprile) riprendendo il suo personaggio all'interno del leit motiv ricorrente di questa stagione, il sogno sulla spiaggia.

La reunion tra Lexie e Meredith è stata anticipata in un promo pubblicato da ABC.



Le sequenze sulla spiaggia nella stagione 17 sono frutto dell'ingegno della showrunner Krista Vernoff, cercando di portare un po' di gioia all'interno della cupa realtà attuale di Grey's Anatomy. Ecco perché il ritorno di Lexie segue quelli precedenti di Derek Shepherd (Patrick Dempsey), personaggio ricorrente in questi sogni, e di George O'Malley (T.R. Knight), apparso in un episodio di dicembre.

Separatamente a questi ritorni, considerato che il suo personaggio è ancora vivo, anche April Kepner (Sarah Drew) tornerà per un'apparizione in questa stagione. Potete vedere in questa foto il ritorno di Sarah Drew.

Lexie Grey è la sorellastra paterna più giovane di Meredith. Il suo personaggio venne introdotto alla fine della terza stagione, quando Lexie si trasferì al Seattle Grace Hospital come nuova tirocinante di chirurgia dopo la morte improvvisa di sua madre, venendo nominata specializzanda nella quinta stagione. La storyline principale di Lexie comprende la relazione con il dottor Mark Sloan (Eric Dane). Entrambi sono morti in un incidente aereo nel finale della stagione 8. Il Seattle Grace Mercy West è stato successivamente ribattezzato Grey Sloan Memorial Hospital in loro memoria. Nulla è confermato ma è probabile che vedremo anche Eric Dane tornare nel ruolo di Sloan in questa serie di rimpatriate dei personaggi le cui vite sono state interrotte da una tragedia e che ora ritornano per ricongiungersi con Meredith, impegnata a combattere il COVID-19.

Dopo la sua uscita di scena, Giacomo Gianniotti ha mandato un messaggio d'amicizia nei confronti di Ellen Pompeo.