Grey's Anatomy 17, un altro personaggio ha lasciato la serie: scoprite chi!

Grey’s Anatomy si prepara a salutare un altro dottore del Grey Sloan Memorial Hospital infatti Greg Germann, interprete di Tom Koracick, si unisce a Jesse Williams nel lasciare la serie come personaggio regolare. Tuttavia, questo non è un addio poiché Germann dovrebbe riprendere il suo ruolo di guest star in futuro.

Dopo l'annuncio che Jackson Avery avrebbe lasciato Seattle per rilevare la fondazione di famiglia e per contribuire a creare equità razziale nella medicina, l'episodio quindici intitolato Tradition, segna anche l'ultimo episodio come personaggio ricorrente per Germann.



"Greg Germann è un comico geniale e siamo così fortunati perché ha portato il suo talento al nostro spettacolo in questi ultimi anni", ha detto a Deadline la showrunner di Grey's Anatomy, Krista Vernoff. "Greg ci mancherà terribilmente, ma abbiamo in programma di rivedere Tom Koracick!" ha concluso.



Germann si è unito alla serie come un personaggio ricorrente nella stagione 14 ed è stato promosso a personaggio regolare all'inizio della stagione 16.



"Aver lavorato con tutte le persone incredibilmente talentuose coinvolte in Grey's negli ultimi anni è stato un vero privilegio", ha detto Germann a Deadline. "Un grande grazie ai fan perché è stata davvero un'esperienza incredibile!"



Koraick ha contribuito a portare un po' di leggerezza in questa stagione piena di dolore e il triangolo amoroso che lo coinvolgeva è stato risolto con Teddy che lo ha lasciato andare e lui e Owen che si sono quasi riconciliati in un momento toccante.



Jackson ha assunto Koraick per aiutarlo con la fondazione e insieme sono volati a Boston. Le uscite di scena di Germann e Williams seguono la partenza di un altro personaggio regolare della serie, Giacomo Gianniotti, che ha lasciato Grey's Anatomy all'inizio di questa stagione.