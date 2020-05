Grey's Anatomy 17, la produzione inizierà a luglio: sarà tutto pronto?

Se avete seguito ogni stagione di Grey's Anatomy e siete in pensiero per il futuro della serie potete tirare un sospiro di sollievo: la diciassettesima stagione è in già in lavorazione e gli sceneggiatori già guardano sui prossimi episodi. A darci aggiornamenti sulla produzione è la showrunenr Krista Vernoff.

In una recente intervista a TV Line, la Vernoff ha rassicurato in fan sullo stato della lavorazione e sulle scadenze che, si spera verranno rispettate nonostante i rallentamenti causati dal COVID-19.

"Inizierò a lavorare con gli sceneggiatori a maggio, ma 'c'incontreremo' sulla piattaforma Zoom. La speranza è che la produzione possa partire a luglio, che è più meno lo stesso periodo in cui sono iniziate le predenti"

Tra le sotto-trame che sono rimaste in sospeso c'è sicuramente quella che vede coinvolti Teddy Altman (Kim Raver), Owen Hunt (Kevin McKidd) e Tom Koracick (Greg Germanm), ma la Raver ha già riposto totale fiducia nella Vernoff e nel suo team di sceneggiatori.

Precedentemente la stessa showrunner aveva anticipato altre due importanti storyline che avremmo visto negli episodi cancellati Grey's Anatomy 16, è chissà che non li riprendano per i prossimi capitoli o che, contrariamente, non li eliminino del tutto.

Comunque la si veda, la difficoltà principale sarà rispettare le scadenze, cosa per nulla semplice in un momento in cui persino Marvel e Warner Bros. sono costrette a rimandare di mesi, persino anni, le loro milionarie uscite cinematografiche.