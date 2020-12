Grey's Anatomy 17, il promo del quarto episodio anticipa un ritorno a sorpresa!

Il promo del quarto episodio della stagione 17 di Grey's Anatomy ha anticipato il ritorno di un personaggio iconico dello show con protagonista Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith Grey. Un'altra persona che ritorna dal passato e che farà piacere a tantissimi appassionati dello show sin dalle prime stagioni, ormai risalenti a più di un decennio fa.

Mentre Meredith (Pompeo) continua a combattere il COVID-19, i suoi sogni l'hanno portata sulla spiaggia dove l'amore della sua vita, Derek (Patrick Dempsey) la sta aspettando. Nel quarto episodio qualcun altro a cui Meredith era molto affezionata e che è tragicamente scomparso tornerà a trovarla. Appoggiato alla ringhiera di una torretta per bagnini in spiaggia ci sarà George O'Malley (T.R. Knight).



Entrambi sorpresi ma felici di vedersi. Il primo di diversi incontri tra George e Meredith, nei quali i due personaggi passeggiano lungo la spiaggia.

"Ero devastata quando sei morto" dice Meredith a George. E lui risponde:"Stavate tutti ridendo al mio funerale", prima di elencare tutto quello che gli manca dell'essere vivo:"Ballare fino allo sfinimento, ridere fino a piangere, cibo e consistenze, lo scricchiolio dei cereali mentre li mangi fuori dalla scatola, la sensazione di lenzuola pulite e un buon cuscino alla fine di una lunga giornata".

"Hai cambiato la mia vita George" dichiara Meredith nel finale dell'episodio, seguito da un'altra puntata in cui si ritrovano sulla spiaggia insieme ad altri personaggi storici della serie come Richard (James Pickens Jr.) e Miranda Bailey (Chandra Wilson).

Se nel frattempo volete buttarvi a capofitto nella serie, ecco come vedere tutte le puntate di Grey's Anatomy. Vi ricordate tutti i personaggi che sono morti nello show? Su Everyeye trovate un riepilogo di tutti i momenti tragici di Grey's Anatomy.