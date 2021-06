Grey's Anatomy 17, la reazione di Ellen Pompeo alle critiche dei fan: i dettagli

Ellen Pompeo ha dichiarato di essere assolutamente aperta ad ascoltare ogni tipo di feedback provenienti dai fan di Grey's Anatomy in attesa di vedere la stagione 18. L'attrice ha twittato la sua reazione dopo che un fan dello show ha criticato pesantemente la stagione 17, definendola 'spazzatura':"Amo lo show ma non questa stagione".

Ellen Pompeo ha pubblicato un messaggio piuttosto magnanimo in risposta:"Tutto ok! Diciassette stagioni, non possiamo accontentare tutti e per tutto questo tempo. Non è sicuramente facile continuare e mantenerlo all'apice... ho capito... grazie comunque per averlo verificato... e grazie per il tuo feedback, è importante... ti mando amore" ha scritto l'attrice.



Elogiata da un altro utente per non aver prestato il fianco alle critiche, Ellen Pompeo ha chiarito di non essere rimasta infastidita dal commento. E successivamente ha commentato:"Ma perché qualcuno dice che non gli è piaciuto qualcosa che ritiene brutto? Letteralmente, è andato avanti [Grey's Anatomy] per due decenni!! Lasciate vivere... ci sono un sacco di cose che non mi piacciono. Per non parlare delle persone che possono sentirsi come vogliono dopo questo paio d'anni davvero fottuti che abbiamo avuto" ha concluso l'interprete di Meredith.

La stagione 17 è caratterizzata dai sogni di Meredith ambientati sulla spiaggia durante il periodo in cui il personaggio era impegnato nella battaglia contro il COVID-19, e dall'addio di Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca) e Jesse Williams (Jackson Avery). Ricordiamo che Sandra Oh ha dichiarato che non tornerà in Grey's Anatomy.



Scoprite il finale della stagione 17 di Grey's Anatomy, tra matrimoni e nuovi inizi.