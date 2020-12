Grey's Anatomy 17 e quel ritorno a sorpresa: 'È stato incredibile'

La diciassettesima stagione di Grey's Anatomy non smette di giocare con i sentimenti dei fan, proponendo il ritorno di diversi personaggi usciti anni fa dalla serie.

Nel quarto episodio abbiamo assistito all'arrivo del compianto George O'Malley, comparso nei sogni di Meredith Grey, intenta a combattere i sintomi del Coronavirus. I due hanno avuto modo di confrontarsi sulla spiaggia e l'attore T.R. Knight, tornato dopo 11 anni di assenza, ha ammesso di essere rimasto particolarmente colpito dall'atmosfera che si respirava sul set:

"Anche se lo abbiamo girato a metà ottobre, non riesco ancora a trovare le parole per definire quanto sia stata toccante quest'esperienza per me, al solo parlarne mi si inumidiscono gli occhi. Quando Krista Vernoff mi ha dato la sceneggiatura Bailey non era ancora presente, c'era solo Richard. E dopo è arrivato un altro round. È difficile trovare le parole per spiegare quando sia stato significativo", ha rivelato in un'intervista per Deadline.

In effetti dev'essere stato un bel colpo tornare in una serie così importante dopo più di un decennio: "È stato incredibile, c'era un'atmosfera travolgente di affetto. Eravamo lontani da tutti perché c'era un drone a riprenderci, quindi eravamo solo noi quattro, il sole che stava calando e questo grande insetto che volava sulle nostre teste, e tutto ciò mi ha riempito di gioia".

Tutto è possibile nel mondo della televisione e non resta che scoprire chi apparirà in futuro nei sogni di Meredith.