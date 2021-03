Grey's Anatomy 17, Sarah Drew tornerà come guest star in un episodio

Non si può dire che la diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy non sia ricca di soprese per i fan del longevo show. Questa stagione, che affronta la pandemia di COVID-19, ha avuto momenti brillanti, molti dei quali legati al ritorno di ex membri del cast.

Finora, la diciassettesima stagione ha visto il ritorno degli amati personaggi Derek Shepherd (Patrick Dempsey) e George O'Malley (TR Knight) e la morte di Giacomo DeLuca (Giacommo Gianniotti) nell’ultimo episodio andato in onda negli USA.



Adesso Deadline riporta che Sarah Drew, interprete della dottoressa April Kepner nella serie ABC, riprenderà il suo ruolo in un'apparizione come guest star in questa stagione. Non ci sono ulteriori dettagli su ciò che la riporterà al Grey Sloan Memorial Hospital, o quando potrebbe andare in onda.

Drew è apparsa per la prima volta nella sesta stagione dello show, quando April era una dei nuovi specializzandi del Mercy West. Ma nel corso delle stagioni, è diventata una parte centrale dello spettacolo, formando amicizie durature e una storia d’amore indimenticabile per i fan, quella con Jackson Avery (Jesse Williams).

Drew ha lasciato Grey's Anatomy nel 2018 dopo nove anni, insieme alla collega Jessica Capshaw (Arizona). Non sappiamo se April visiterà Meredith (Ellen Pompeo) su quella famosa spiaggia che abbiamo imparato ormai a conoscere e che ci ha riservato così tante sorprese.

Il ritorno dell’attrice arriva dopo l’addio di uno dei personaggi regolari dello show, Andrew DeLuca infatti è stato ucciso nel tentativo di inseguire una donna che trafficava esseri umani.



Nell'ultimo episodio in cui abbiamo visto April, si è sposata con il suo ragazzo Matthew con una cerimonia improvvisata, dopo di che si è dimessa dall'ospedale per fornire assistenza medica ai senzatetto di Seattle. Lei e il suo ex marito Jackson continuano a condividere la custodia della figlia Harriet.



Come tornerà nella serie secondo voi Drew? Fatecelo sapere nei commenti e scoprite che cosa ha detto la showrunner di Grey's Anatomy sulla morte di DeLuca e che cosa pensa Jesse Williams della coppia formata da Jesse e Jo in Grey's Anatomy.