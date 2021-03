Grey's Anatomy 17, in una scena tagliata un'altra reazione a QUEL colpo di scena

Dopo il clamoroso addio a un personaggio di Grey's Anatomy, il nuovo episodio del medical drama è stato completamente incentrato sulle reazioni dei vari personaggi a ciò che è successo. Quella di due personaggi, in particolare, era in una scena che è stata poi tagliata al montaggio.

Stiamo parlando della morte di Andrew DeLuca (Giacomo Giannotti), che ha davvero scosso i fan di Grey's Anatomy. L'ultimo episodio dello show ha visto quindi l'ultimo saluto a DeLuca, che in tempi di Covid non poteva essere un vero e proprio funerale, ma una video commemorazione.

La scena tagliata, pubblicata in esclusiva da Entertainment Weekly, mostra la reazione di Tom Koracick (interpretato da Greg Germann) quando riceve la notizia da Catherine Fox (Debbie Allen). Quest'ultima si rende conto che nessuno l'aveva avvisato, e gli chiede che tipo di rapporto avesse con Andrew DeLuca. Koracick resta senza parole alla notizia, e dopo un breve scambio di battute i due escono dalla stanza e si avviano alla commemorazione.

"Tanto potrei dire, ma la prima cosa che mi viene in mente è grazie" ha raccontato Giacomo Giannotti dopo la sua uscita da Grey's Anatomy. L'attore, che definisce eterna l'amicizia con Ellen Pompeo, ha voluto ringraziare "tutti i fan che hanno amato DeLuca tanto quanto me. Raccontare la sua storia è stato uno dei più grandi onori avuti in vita mia."