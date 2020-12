Grey's Anatomy 17: la showrunner svela il ritorno di uno storico personaggio nel finale

La diciassettesima stagione ha emozionato i fan di Greys Anatomy proponendo una trama legata alle tematiche attuali e inserendo diversi volti noti: uno di questi tornerà sicuramente negli episodi rimanenti.

A rivelarlo è la stessa showrunner Krista Vernoff, in relazione ad uno dei personaggi più amati. Stiamo parlando di Derek Shepard, interpretato da Patrick Dempsey. L'affascinante dottore, soprannominato McDreamy, ci aveva lasciati nel corso della stagione 11, in seguito ad un drammatico incidente d'auto, ma nelle nuove puntate lo abbiamo visto ricomparire nella mente di Meredith. La protagonista (Ellen Pompeo) si trova in un letto d'ospedale, alle prese con i sintomi del Coronavirus.

"Vedrete ancora il dottor Stranamore (McDreamy) nella seconda parte della stagione", ha dichiarato Vernoff a Variety.

Per il resto la sceneggiatrice non si è sbilanciata riguardo al ritorno di altri medici usciti dalla serie anni fa, anche se l'espediente narrativo scelto potrebbe tranquillamente permettere a chiunque di ripresentarsi sulla scena. Alcuni rumor parlavano infatti di attori come Sandra Oh, Katherine Heigl e Jeffrey Dean Morgan pronti a fare il loro ritorno, anche se Vernoff sembrerebbe aver smentito questa eventualità.

Dovremo attendere la seconda parte nel 2021 per saperne di più e intanto Miranda Bailey ha commentato il futuro di Grey's Anatomy, giunta ormai alla sua diciassettesima stagione.