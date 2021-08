Grey's Anatomy 18 avrà un gradito ritorno: ecco chi è e perché sarà importante!

Arriva una sicuramente bella notizia per tutti i fan di Grey's Anatomy poiché proprio quando è in atto la produzione della stagione 18 dello spettacolo, è stato annunciato un gradito ritorno.

Stiamo parlando della mamma di Meredith, Ellis Grey, che tornerà nella prossima stagione della serie più longeva di sempre della ABC. In Grey's Anatomy 17 abbiamo osservato un'intelligente trovata per far innalzare gli ascolti della serie. Meredith Grey, durante la sua lotta contro il Covid-19, ha vissuto numerosi momenti di debolezza e di paura e per questo motivo ha cercato di farsi forza con alcune vecchie glorie scomparse nel corso degli anni, deceduti nella storia di vecchie stagioni ma rimasti nel cuore dei fan di Grey's Anatomy.

Tra questi ricordiamo il ritorno Lexie, la sorella di Meredith scomparsa insieme al suo fidanzato Marc Sloane in un'incidente aereo, lo stesso Marc, e come dimenticare il grande ritorno di George, il collega tirocinante e amico di Meredith fin dal primo episodio della serie, deceduto dopo aver subito delle gravissime ustioni o lo stesso Derek, fidanzato storico di Meredith, uscito dal cast in una maniera poco apprezzata dai fan.

Ognuno di questi personaggi è riapparso in quello che viene chiamato semplicemente "tema della spiaggia", cioè un'allucinazione della dottoressa Grey sul letto di ospedale mentre combatte contro l'attualissimo Covid-19. Durante queste visioni osserva la sua anima mentre vaga davanti al mare e incontra volti importanti della sua vita.

La sua sopracitata defunta mamma, tuttavia, non compariva nei cameo del medical drama della ABC prodotto da Shondaland ma, a sorpresa dei fan, tornerà nella trama della diciottesima stagione. Kate Burton, che grazie a questo ruolo ha ottenuto due nomination agli Emmy, comparirà in più episodi nei panni della Dr.ssa Ellis Gray e lo farà a partire dalla premiere della stagione 18.

Dal momento che la sequenza sulla spiaggia si è conclusa quando Meredith si è svegliata verso la fine della scorsa stagione, non è chiaro come verrà reintrodotto il personaggio di sua madre, ma ci sarà tempo per scoprirlo. Ricordiamo che il personaggio di Ellis, presente in un totale di 23 episodi di Grey's Anatomy, è apparso l'ultima volta nell'episodio "Blood and Water" della stagione 15 del 2019, sempre in un sogno vissuto da Meredith. Non ci resta che attendere il 7 settembre, data in cui la nuova stagione dello show andrà in onda negli Stati Uniti.

Ormai, però, lo show sarebbe giunto verso una naturale conclusione. Ma non ne abbiamo ancora la certezza, perché il presidente della ABC ha parlato del futuro di Grey's Anatomy dopo la prossima stagione senza parlare di una fine.