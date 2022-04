Grey's Anatomy 18, Cedric Sanders e Bianca A Santos nel cast dello show di ABC

Altri due attori si aggiungono al cast della diciottesima stagione di Grey's Anatomy: Cedric Sanders e Bianca A Santos saranno delle guest star nei prossimi episodi dello show di ABC.

Dopo il ritorno di Kate Walsh in Grey's Anatomy 18 vedremo anche dei nuovi volti.

Secondo quanto confermato dal sito The Wrap, infatti, nei nuovi episodi della corrente stagione del medical drama di ABC vedremo anche Cedric Sanders (Ambulance, The Social Netwok) e Bianca A Santos (Legacies, Ouija).

I due, che saranno presenti per un arco narrativo della durata di tre episodi, interpreteranno una coppia.

Sanders sarà Simon Clark "un ex-paziente di Atticus “Link” Lincoln (Chris Carmack). Marito devoto in procinto di divenire padre, che tuttavia sta combattendo una lunga battaglia con una seria malattia. È solito ricorrere al senso dell'umorismo per distogliere l'attenzione dalla gravità della sua condizione".

Santos interpreterà Kristen "la moglie di Simon, che sta cercando di non cedere allo stress per non mettere in pericolo la propria gravidanza, continuando però a sostenere e provvedere supporto per il marito malato".

I due appariranno per la prima volta nell'episodio di Grey's Anatomy di giovedì 12 maggio "I'll cover you".



Vi ricordiamo che Grey's Anatomy ha già ottenuto il rinnovo per un'ulteriore stagione, la diciannovesima, confermando la serie come la più longeva (tra le scripted series) della rete ABC