Grey's Anatomy 18, Ellen Pompeo: 'renderemo omaggio alle stagioni precedenti'

Grey's Anatomy terminerà dopo la diciottesima stagione? È ancora presto per capirlo, ma dato che la diciassettesima ha visto il ritorno di un mucchio di personaggi amatissimi dai fan e la diciottesima includerà molti easter egg della prima stagione, parola di Ellen Pompeo, forse la fine della serie è davvero vicina.

Ora più che mai, infatti, i fan si chiedono se Ellen Pompeo lascerà lo spettacolo dopo che il primo episodio della diciottesima stagione ha lasciato intendere che nuove prospettive di carriera si sono aperte per lei lontano da Seattle.



Inoltre nella premiere alcuni fan hanno notato che Meredith indossava una camicia che sembrava molto simile a quella che indossava nel pilot della serie.



Durante l'apparizione di Pompeo al Jimmy Kimmel Live!, Jimmy Kimmel ha chiesto quale fosse la connessione con il ritorno al passato che vedremo in questa stagione e di cui la premiere ci ha già dato un assaggio:



Con un piccolo sorriso, Pompeo ha confermato che Meredith ha indossato la stessa camicia del pilot, aggiungendo: "Penso che il dipartimento dei costumi di Grey l'abbia conservata fino ad ora. Tutta quella roba è di proprietà degli ABC Studios. È stata una mia idea rendere omaggio a molte cose in molte stagioni diverse", ha spiegato, rifiutandosi di abboccare al fatto che fosse un cenno alla fine dello show in vista. "E per dare al pubblico cose a cui fare attenzione".

Tuttavia, quando Kimmel l'ha accusata di essere "sentimentale", ha risposto: "Non sono affatto sentimentale".



Anche se l'idea degli easter egg è stata una sua proposta, Pompeo ha scherzato sul fatto che anche lei è stata sorpresa da alcuni dei richiami. "Li cerco anche io", ha concluso. "Perché era solo una mia idea, non ho necessariamente detto facciamo questo e questo. Non sono stato specifica al riguardo."



Tra il cast di ritorno di Grey's Anatomy quest’anno ritroveremo anche Addison Montgomery di Kate Walsh nell'episodio che andrà in onda il prossimo 14 ottobre insieme al ritorno di Scott Speedman in Grey's Anatomy.