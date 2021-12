Grey's Anatomy 18, i fan scioccati dal colpo di scena del nuovo episodio

La stagione numero 18 di Grey's Anatomy, che ha visto l'ingresso di Greg Tarzan Davis nel cast, è arrivata negli Stati Uniti al midseason finale, con l'ottavo episodio, intitolato It Came Upon a Midnight Clear, andato in onda giovedì sera (lo vedremo in Italia l'11 gennaio 2022). Avvertiamo che, per chi continuerà la lettura, seguiranno spoiler.

L'episodio 8 di Grey's Anatomy 18, infatti, è caratterizzato da un importante colpo di scena, che funge anche da cliffhanger per la seconda parte della stagione. Owen Hunt, Cormac Hayes e Teddy Altman sono andati a recuperare un cuore donatore per il nipote di Owen, Farouk. Sulla via del ritorno, l'autista ha un ictus e perde il controllo del veicolo, che finisce sull'orlo di un precipizio e viene fortunosamente frenato e trattenuto da un albero.

A questo punto, inizia un'accesa discussione tra i tre, e nel disperato tentativo di salvare la vita di Farouk Teddy esce dall'abitacolo con il cuore e chiede un passaggio a un automobilista. Poco dopo, anche Cormac riesce a uscire grazie all'aiuto di Owen, ma quando rimane a bordo solo quest'ultimo l'auto precipita nel vuoto.

Nelle scorse settimane abbiamo riportato le parole di Shonda Rhimes sul finale di Grey's Anatomy. In calce alla notizia, invece, riportiamo i tweet con i commenti di alcuni utenti al colpo di scena. C'è chi scrive "Potremmo odiare un po' Owen, ma non per questo dobbiamo ucciderlo!", e chi ancora incredulo scrive "Avete davvero ucciso Owen? Non è possibile". Non manca, infine, chi sembra soddisfatto della svolta. "Oh, finalmente ci siamo sbarazzati di Owen Hunt!"