Grey's Anatomy 18, l'ingresso di Greg Tarzan Davis nel cast della celebre serie ABC

Dopo il recente ingresso nel cast del primo personaggio non binario in Grey's Anatomy, ecco una nuova new entry: si tratta di Greg Tarzan Davis, che sarà il giovane medico Jordan Wright nella serie ABC Grey's Anatomy.

L'attore statunitense ha fatto parte del cast de Il richiamo della foresta con Harrison Ford e Dan Stevens, e nel 2022 apparirà anche in Mission Impossible 7 e in Top Gun: Maverick, il sequel del celebre film d'azione con Tom Cruise.

Nel celebre medical drama Grey's Anatomy, Greg Tarzan Davis sarà Jordan Wright, un giovane e affascinante medico del Minnesota pronto a qualunque sfida, il che lo renderà il preferito del dottor Marsh (interpretato da Scott Speedman). Il nuovo personaggio sarà introdotto nei prossimi episodi della serie ABC.

Nel frattempo, Grey's Anatomy si prepara al prossimo crossover con la serie spin-off Station 19: l'episodio che andrà in onda giovedì 11 negli Stati Uniti, dal titolo "Bottle Up and Explode!" concluderà gli eventi dell'episodio 5 della quinta stagione di Station 19, "Things We Lost in the Fire".

Con un cast sempre rinnovato, Grey's Anatomy sembra ancora lontana dalla parola fine. A questo proposito, la celebre produttrice dello show, Shonda Rhimes ha dichiarato che sarà sua l'ultima parola sulla fine di Grey's Anatomy, quando sarà il momento.