Grey's Anatomy 18, Kate Walsh parla dell'emozionante ritorno sul set

Si è trattato di un vero e proprio ritorno a casa per Kate Walsh, l'attrice che interpreta la dottoressa Addison Montgomery nella longeva serie TV Grey's Anatomy, giunta ormai alla sua diciottesima stagione.

L'attrice è apparsa nel terzo episodio della nuova season, dal titolo "Hotter than Hell", che è andato in onda il 14 ottobre negli Stati Uniti. Anche Ellen Pompeo aveva recentemente commentato il ritorno di Kate Walsh in Grey's Anatomy 18.

Durante una conferenza stampa, la Walsh ha raccontato il suo ritorno sul set del medical drama ideato e creato da Shonda Rhimes: "E' stato molto emozionante. Come tornare nella tua città d'origine, dalla tua famiglia e al tuo primo miglior lavoro di sempre, tutto in una volta".

Kate Walsh ha inoltre anticipato che farà parte anche del prossimo episodio "With a Little Help From My Friends", ma non ha rivelato in quanti episodi di Grey's Anatomy 18 vedremo Addison: "Per ora, l'unica cosa pianificata è che Addison farà una capatina e vedremo cosa succederà" ha dichiarato Kate Walsh.

Il ritorno di Kate Walsh sul set di Grey's Anatomy 18 fa parte di una lunga serie di apparizioni di vecchi componenti del cast che va avanti ormai da tempo, come il ritorno di Patrick Dempsey nella scorsa stagione. A questo proposito, recentemente l'attrice Ellen Pompeo ha dichiarato che Grey's Anatomy 18 renderà omaggio alle stagioni precedenti.

Gli episodi di Grey's Anatomy 18 arriveranno in Italia in streaming su Disney+ a partire dal 27 ottobre, a circa un mese di distanza dalla messa in onda americana.